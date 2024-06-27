İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi'nin merkez istikametine doğru Honda Terakki karşısında viyadük inişinde 5 araçlı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaza bölgesinde trafik yoğunluğu

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden trafik ekipleri, araçları yol dışına çekme çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte, bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilenmiş durumda.

Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Kaza bölgesindeki çalışmalardan dolayı trafiğin normale dönmesi zaman alabilir. Özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu meydana gelebilir.