İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki annelere yönelik bebek bakım eğitimleriyle dikkat çekiyor. Konak Süvari Dayanışma Noktası’nda gerçekleştirilen programda, annelere bebek bakımı konusunda eğitim verildi ve ihtiyaç sahibi annelere bebek havlusu ile bebek bezi dağıtıldı.

İhtiyaç sahiplerine destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı mahallelerde yaşayan annelere özel olarak düzenlediği eğitim programlarıyla büyük ilgi görüyor. Konak Süvari Mahallesi’ndeki Dayanışma Noktası’nda gerçekleştirilen son etkinlikte, bebek bakımına dair önemli bilgiler aktarıldı. Eğitimde annelere, emzirme ve güvenli bağlanma konularında detaylı bilgiler sunulurken, 0-12 aylık bebekleri olan ihtiyaç sahibi annelere 420 bebek havlusu ve 840 bebek bezi dağıtımı yapıldı.

Anneler bebek bakımı eğitiminde buluştu

"Sağlıkla Büyümek Tüm Bebeklerin Hakkı" sloganıyla düzenlenen etkinlik, özellikle bebeklerin ilk yıllarındaki bakımın önemine dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür eğitim programları, annelerin bebekleriyle sağlıklı bir ilişki kurmalarına destek oluyor. Annelere verilen bu eğitimler, bebeklerin fiziksel ve duygusal gelişiminde kritik bir rol oynuyor.