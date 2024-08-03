İzmir'deki Notion Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan önemli bir keşifle sonuçlandı. Michigan Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü Notion Arkeoloji Projesi kapsamında, 2 bin 400 yıllık altın sikke dolu bir çömlek bulundu. Bu keşif, hem tarihi değeri hem de taşıdığı gizemle dikkat çekiyor.

Altın sikke keşfi

2 Ağustos'ta Michigan Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesi sınırlarında yer alan Notion Antik Kenti'nde, Ahameniş veya Pers İmparatorluğu dönemine ait altın sikkelerle dolu bir çömlek bulunduğu duyuruldu. Temmuz 2023'te çıkarılan çömleğin, MÖ 5. yüzyılın sonlarına ait olduğu düşünülüyor. Arkeologlar, buldukları diğer eserler ve veriler ışığında bu tarihi doğruluyor.

Tarihi bağlam ve önemi

Persler, dareikos adı verilen altın sikkeleri, MÖ 6. yüzyılın sonlarından Büyük İskender'in MÖ 334'te Pers İmparatorluğu'nu fethetmesine kadar basmışlardı. Bu dönemin sikkeleri, genellikle paralı askerlere ödeme yapmak amacıyla kullanılıyordu. Notion'da bulunan gömünün de böyle bir amaçla saklanmış olabileceği düşünülüyor.

Oxford Üniversitesi'nden arkeolog Andrew Meadows, bu türden başka bir definenin Anadolu'da bulunmadığını belirterek, "Bu çok büyük önem taşıyan bir bulgu" dedi. Meadows, bu keşfin Ahameniş altın sikkelerinin kronolojisini daha hassas bir şekilde belirlemelerine yardımcı olacağını vurguladı.

Felakete işaret edebilir mi?

Notion Arkeoloji Projesi Direktörü Dr. Christopher Ratté, altın dolu çömleğin yerinden alınmamasının bir felakete işaret edebileceğini belirtti. Dr. Ratté, "Hiç kimse bir sikke yığınını, özellikle de değerli metal sikkeleri, geri alma niyeti olmadan gömmez" diyerek, bu hazinenin korunmasının ancak çok vahim bir talihsizlikle açıklanabileceğini söyledi.

Tarihi olaylarla Bağlantısı

Notion, MÖ 6. yüzyılda Ahameniş İmparatorluğu'nun yönetimindeydi ve MÖ 5. yüzyılın başlarında Perslerden ayrılmış, ancak MÖ 4. yüzyılda tekrar Ahameniş topraklarına katılmıştı. Arkeologlar, bulunan sikkelerin Manisa'nın Salihli ilçesi sınırlarında yer alan Sardis Antik Kenti'nde basıldığını tahmin ediyor. Bu olaylar ve bulgular, Notion'da bulunan altınların tarihi bağlamını ve önemini daha da pekiştiriyor.