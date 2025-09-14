18 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda düzenlenecek gösterimlerde dram, komedi, bilim kurgu ve müzik türlerinde dört unutulmaz film beyazperdeye yansıyacak.

Etkinlik kapsamında 18 Eylül’de Hayalet Avcıları (Ghostbusters), 25 Eylül’de Hayal Şarkısı (That Thing You Do!), 2 Ekim’de Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) ve 9 Ekim’de F1 Filmi (F1: The Movie) sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimleri saat 20.00’de başlayacak, araçların alana girişleri ise saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Katılım Şartları ve Detaylar

Gösterimlere katılım ücretsiz olacak ve yalnızca internet üzerinden alınacak QR kodlu davetiyelerle sağlanacak.

Davetiyelere kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Her film haftasının pazartesi günü saat 10.00’da ilgili gösterim için kontenjan açılacak.

200 araçlık kontenjan bulunuyor.

Sadece binek araçlar alana kabul edilecek; minibüs ve kamyonet gibi yüksek araçlar izleme açısını engellememesi için etkinlik alanına alınmayacak.

Filmler orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Filmin sesi araç radyosundan dinlenebilecek.

Gösterim Programı ve Filmler

18 Eylül – Hayalet Avcıları (Ghostbusters)

1984 yapımı bilim kurgu ve komedi klasiği olan film, üniversiteden kovulan üç akademisyenin kurduğu hayalet avcılığı şirketinin New York'u doğaüstü güçlerden kurtarma macerasını konu alıyor. Başrollerde Bill Murray, Dan Aykroyd ve Harold Ramis yer alıyor.

25 Eylül – Hayal Şarkısı (That Thing You Do!)

Tom Hanks’in yazıp yönettiği 1996 yapımı film, 1960’ların müzik dünyasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan The Wonders grubunun yükseliş ve düşüş hikâyesini eğlenceli bir dille anlatıyor.

2 Ekim – Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Sinema tarihinin en özgün yapımlarından biri olarak kabul edilen film, hafıza ve aşk kavramlarını felsefi bir bakış açısıyla ele alıyor. Başrollerde Jim Carrey ve Kate Winslet yer alırken, yönetmen koltuğunda Michel Gondry oturuyor.

9 Ekim – F1 (F1: The Movie)

Brad Pitt’in başrolünde yer aldığı, Joseph Kosinski yönetmenliğindeki film, emekli bir Formula 1 pilotunun yeniden pistlere dönüş hikayesini konu alıyor. Film, motor sporları tutkunlarını heyecan dolu bir serüvene davet ediyor.

İzmirlilere nostaljik bir sinema deneyimi sunacak Yeniden Sinematek Arabada Film Keyfi, her yaştan sinemaseveri arabanın konforunda film izlemeye davet ediyor. Bu özel etkinlikte sinema tutkunları, İzmir’in açık hava atmosferinde unutulmaz anlar yaşayacak.