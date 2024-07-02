Arabalı vapur tarifesinde güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni arabalı vapur ücret tarifesini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yeni tarifeler şu şekilde belirlendi:

Motosiklet: 45,00 TL

Otomobil: 110,00 TL

Orta Sınıf Araç: 260,00 TL

Otobüs - Kamyon: 560,00 TL

TIR: 975,00 TL

Açıklamada ayrıca aşağıdaki detaylara da yer verildi:

Orta sınıf araçlar, minibüs, midibüs, kamyonet, karavan ve traktör tipi araçları kapsamaktadır. Ticari araçlar, Doblo, Berlingo, Connect, Caddy, Kango gibi tip araçlar (açık kasa araçlar hariç) ruhsatlarında "Ticari Araç" ibaresi bulunsa da otomobil tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Elektrikli ve üç tekerlekli motosikletler motosiklet tarifesi üzerinden ücretlendirilecek olup, kasalı motosikletler ise otomobil tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

Römorklu araçlardan, römorkları orta sınıf araç tarifesi, çekici araç ise kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Lastikli iş makineleri ve vinçler, otobüs-kamyon tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Otomobil sınıfı dışında olan diğer dört tekerlekli tüm araçlar otomobil tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Ayrıca, paletli iş makineleri ve akaryakıt tankerlerinin (boş-dolu) feribotlarla taşınması yasaklanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni ücret tarifelerinin artan maliyetler ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği açısından gerekli olduğunu belirtti. Vatandaşların, güncellenen ücret tarifeleriyle ilgili olarak daha fazla bilgiye İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ'in resmi internet sitelerinden ulaşabileceği ifade edildi.