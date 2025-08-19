İzmir’de yaz mevsimiyle birlikte araç kiralama sektörü tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Deniz sezonunun açılması, tatilcilerin Ege kıyılarını tercih etmesi ve gurbetçilerin memleketlerine dönüşü, kiralık araçlara olan ilgiyi iki katına çıkardı.

AKKON İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, “Geçen seneye göre yüzde 100’lük bir artış söz konusu. Gurbetçiler uzun yol yapmak istemiyor, uçağı tercih ediyor. Havalimanında karşılıyoruz, araçlarımızı teslim ediyoruz. Ancak talebi karşılamakta zorlandığımız için Ankara ve İstanbul gibi kentlerden araç getirtmek zorunda kaldık” dedi.

Günlük Ücretler 5 Bin TL’yi Buluyor

Demir, fiyatlara ilişkin bilgi vererek, “Ekonomik sınıfta günlük ücretler 2 bin TL’den başlıyor. Orta segment araçlar 2 bin 500 TL, lüks segment ise 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılık Uyarısı

Araç kiralamada kapora dolandırıcılığına dikkat çeken Demir, vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

Kurumsal firmaları tercih edin.

Rent A Car kaskosunun olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Aracı teslim almadan önce her yönden fotoğraf çekin.

Lastikleri ve genel güvenliği inceleyin.

Rezervasyon yaptırmadan önce firmayı araştırın.

Gurbetçiler Araç Kiralamaya Yöneliyor

Almanya’dan İzmir’e gelen gurbetçi Halil Çelik (35), her yıl tatil için geldiğini belirterek, “Bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı kendi aracımla gelmek istemedim. Uçakla geldim, rezervasyon yaptırdım. Araç kiralarken özellikle kaskosuna bakıyorum. Çeşme ve Bodrum’a gitmeyi planlıyorum” diye konuştu.

İzmir’de araç kiralama sektöründe yoğunluğun eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.