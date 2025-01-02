İzmir, Aralık ayında metrekareye 197,9 kilogram yağış aldı ve bu oran yıllık ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti. Ancak, yağış artışına rağmen, Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı ay sonunda sadece yüzde 12,29'a yükseldi. Uzmanlar, bu yıl su sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yağış miktarı artarken barajın durumu nedir?

İzmir'deki Aralık yağışları, yıllık ortalamanın (145,9 kg) üzerinde gerçekleşerek 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak, Tahtalı Barajı'na etkisi sınırlı oldu. 1 Aralık’ta yüzde 11,2 olan doluluk oranı, ay sonunda sadece yüzde 12,29’a yükseldi.

Uzman uyarısı: Su sıkıntısı yaşanabilir

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl İzmir'de ciddi bir su sıkıntısının yaşanabileceğini belirtti. Yaşar, barajlardaki doluluk oranlarının yükselmemesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Barajdaki sınırlı artışın sebebi nedir?

Aralık yağışlarının, Tahtalı Barajı'nda sınırlı bir artışa yol açmasının sebepleri arasında bölgesel su kullanımındaki artış ve barajın kapasitesinin azalması gösteriliyor. Su tüketiminin yüksek olduğu kentlerde bu tür artışların baraj doluluk oranına yansımaması mümkün olabiliyor.