İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, 8 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonla önemli bir suçluyu yakaladı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin kimlik bilgilerini kontrol etti ve B.Y. ismindeki şahsın hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Operasyonun detayları

İzmir Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), bölgedeki güvenlik taramalarını sürdürürken, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında, B.Y.’nin hakkında çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş cezaları olduğu anlaşıldı.

Adli makamlara sevk edildi

Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve burada yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.