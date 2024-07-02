İZMİR (AA) - İzmir'de dümen arızası nedeniyle kıyaya yanaşamayan vapur, başka bir vapur yardımıyla iskeleye çekildi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan saat 08.05'te Alsancak-Pasaport seferi için hareket eden "Mete 2" adlı vapur, Pasaport İskelesi önünde dümen arızası yaşadı, iskeleye yanaşamadı.

Vapurun yedeklenmesi için iskeleye seferde olmayan başka bir vapur yönlendirildi. Arızalı vapur yedeklenerek iskeleye çekildi.

Vapurdaki 80 yolcu, yaklaşık 30 dakika sonra tahliye edildi.

Arıza nedeniyle Pasaport kalkışlı 08.30 vapur seferi de iptal edildi.