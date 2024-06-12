Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
İşte detaylar...
Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi
Operasyonlar neticesinde, 23 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 712 gram narkotik madde, 2 bin 775 adet uyuşturucu hap, 13 bin 500 adet kaçak sigara, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 3 adet şasesi kazınmış motosiklet ve diğer çalıntı ürünler ele geçirildi.
Suçluların işlemleri tamamlandı
Operasyonlar sonucunda yakalanan ve çeşitli suçlardan gözaltına alınan 148 kişiye gerekli işlemler yapıldı.
66 şüpheli tutuklandı
Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan detaylı soruşturmaların ardından adliyeye sevk edilen 66 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yoğun denetim devam ediyor
Ayrıca, 333 yoklama kaçağı şahıs da operasyonlar sırasında yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.