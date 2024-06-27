İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 31'i cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Haziran tarihlerinde kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 14 ruhsatsız tabanca, yedi ruhsatsız pompalı tüfek, dört kurusıkı tabanca, 152,39 gram narkotik madde, 914 uyuşturucu hap, altı çalıntı motosiklet, 24 tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden bir uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 83, yoklama kaçağı 254 kişiye de işlem yapıldı.