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Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 6, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 178, yoklama kaçağı 366 kişiye de işlem yapıldı.

Denetim lerde 17 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 494,96 gram narkotik madde, 2 bin 867 uyuşturucu hap ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Muğla'da cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla'da cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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