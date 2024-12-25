İzmir’in Kiraz ilçesinde kırsal alanda bulunan asfalt yolda çökme meydana geldi ve bir otomobil çukurun içine düştü.

Olay, sabah saatlerinde Kiraz ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi Melekler Alanı’nda gerçekleşti. Bölgede yaklaşık 2 gündür aralıklı devam eden sağanak yağışlar, dere yatağına yakın bir alanda asfalt yolda çökme oluşturdu. Bu sırada yoldan geçmekte olan hafif ticari araç, çukura düştü. Araç içinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Ekipler seferber oldu

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç, ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılırken, çökme meydana gelen yol güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatıldı.