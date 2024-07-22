Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki atamalar hakkında medyada çıkan haberler üzerine sert değerlendirmelerde bulundu. Birgüvi, bu atamaların akıl almaz olduğunu belirterek, "Belediyeler babanızın çiftliği mi?" dedi.

Büyükşehir aile şirketine mi dönüştü?

Son zamanlarda basında sıkça yer bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki karı-koca atamaları, Naşit Birgüvi'nin eleştirilerinin odak noktası oldu. Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi'nden Zeki Yıldırım’ı Genel Sekreter Yardımcısı, eşi Eylem Başar Yıldırım’ı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak transfer etmesi, tartışmalara neden oldu. Ayrıca, Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Pınar Okyay’ın eşi Ahmet Okyay'ın belediyede şirketler koordinasyon kurulunda yer aldığı öğrenildi. Bu durum, Büyükşehir Belediyesi'nin aile şirketine dönüştüğü eleştirilerine yol açtı.

Karabağlar ve Bornova'da akraba atamaları dikkat çekti

Karabağlar Belediyesi'nde ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğenlerine yapılan atamalar dikkat çekti. Nermin Özgül’ün Karabağlar'dan Büyükşehir'e özel kalem müdürü olarak transferi ve Barkın Ulutaş'ın Konak Belediyesi'ne özel kalem müdürü olarak atanması, eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil Kınay’ın, seçim finansmanı sağladığı iddia edilen Tuncay Baki Ugantaş'ın kardeşi ve eşini belediye bünyesinde önemli görevlere getirmesi, skandal olarak nitelendirildi.

Bornova Belediyesi'nde jet hızıyla yükselme

Bornova Belediyesi de bu tartışmalardan nasibini aldı. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın eşi Damla Kaya'nın, kısa sürede Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne getirilmesi, şaşkınlıkla karşılandı.

Naşit Birgüvi, tüm bu atamaların AKP ve CHP’nin aynı yöntemleri kullandığını gösterdiğini belirtti. "AKP nasıl liyakatten uzak bir işe alım politikası izliyorsa, CHP de aynısını belediyelerinde yapıyor," diyerek eleştirilerini sürdürdü. Bu durumun acil bir açıklama gerektirdiğini belirten Birgüvi, belediye başkanlarının ya bu haberlerin doğru olmadığını açıklamalarını ya da mantıklı açıklamalar yapmalarını istedi. Aksi takdirde, bu başkanların derhal istifa etmeleri gerektiğini söyledi.