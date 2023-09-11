Anıtın önünde bir araya gelen aralarında parti, dernek ve sendikaların bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, saldırıda bulunan kişinin emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalandığını ve adli makamlarca tutuklandığını söyledi.

Failin kısa sürede yakalanmasına vesile olan herkese teşekkürlerini ileten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz Kemalpaşalılar, düşüncelerimiz farklı olsa da, saygı ve sevgi çerçevesinde bir arada yaşamaktayız. Yapılan saldırının amacı bu birliğimizi bozmak, araya nifak tohumları ekmektir. Ancak bunu kimse başaramayacak. Bu milletin gönlünden Atatürk sevgisini de silemeyecekler. Bizler Ata'mızın adını taşıyan Kemalpaşa'da yine saygı, sevgi ve anlayış çerçevesinde bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir partinin, bir grubun, bir zümrenin değil tüm toplumun ortak değeridir ve böyle kalmaya devam edecektir.”

Kemalpaşa ilçesinde 9 Eylül Cumartesi gecesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin de bulunduğu meydandaki duvara sprey boya ile yazı yazıldığı ve anıttaki rölyefin karalandığı tespit edilmiş, şüphelinin Y.İ. (16) olduğunu belirlenmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.İ. hakimlikçe tutuklanmış, duvar ve rölyef belediye ekiplerince temizlenmişti.