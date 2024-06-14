İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen iki ayrı iş kazasında, yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Esenyalı Mahallesi'nde trajik kaza

Karabağlar ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi 119. Sokak'ta evden eve nakliyat şirketinde çalışan Suriye uyruklu İsmail Alhemide, saat 15.00 sıralarında eşya taşımak için adrese geldi. Taşıma asansöründeyken 4'üncü kattan zemine düşen Alhemide'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alhemide'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Umut Mahallesi'nde üzücü olay

Aynı saatte, Karabağlar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde de bir iş kazası meydana geldi. Emekli olduktan sonra inşaat işinde demir taşıma işine yardım eden 57 yaşındaki Mahmut Babacan, inşaatın diğer tarafına geçtiği sırada yüksekten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Babacan'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, savcı tarafından yapılan kontrollerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Her iki olayla da ilgili soruşturma başlatıldı.