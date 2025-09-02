İzmir’de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuklar devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süreci yakından takip ediyor.

Görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İzmir’de bir çocuğun babaannesinin şiddetine uğradığı görüldü. Bakanlık açıklamasına göre, çocuk ve kardeşi güvenlik birimleri tarafından devlet korumasına alındı.

Bakanlık "titizlikle takip edeceğiz" dedi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kalan çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Davaya müdahil olup, şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Çocukların korunması, Türk Ceza Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında devletin öncelikli sorumluluk alanları arasında bulunuyor. Bu tür vakalarda aile birimleri ve sosyal hizmetler hızlı şekilde müdahale ediyor.