Görev başındaki iki polisin şehit olduğu, bir polisin ise ağır yaralandığı saldırının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu akşam yapılması planlanan 9 Eylül Resepsiyonu’nu iptal ettiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Belediyeden yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balçova Polis Karakolu’na yapılan silahlı saldırıda görev başındaki polislerimizin şehit olması nedeniyle bu akşam düzenlemeyi planladığımız 9 Eylül Resepsiyonu iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı polisimize ise acil şifalar temenni ediyoruz."

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek resepsiyonun iptali, saldırının kentte yarattığı derin üzüntüyü gözler önüne serdi.

Şehir genelinde emniyet birimleri alarma geçerken, saldırganın olayın hemen ardından gözaltına alındığı açıklandı.

Saldırıda şehit olanların 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın olduğu bildirildi. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, yaptığı açıklamada saldırıda toplam 6 kişinin yaralandığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Kentteki tüm kutlama programları güvenlik önlemleri çerçevesinde yeniden değerlendirilecek.