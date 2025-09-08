Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın, hain saldırıda şehit oldu. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. isimli saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Silah babasına ait çıktı

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırganın saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin babasına ait olduğu tespit edildi. Zanlının yakalandığı sırada üzerinde hücum yeleği bulunduğu ve silahıyla birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının ardından polis ekipleri karakolun çevresinde ve ilçe genelinde güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktada detaylı bir çalışma yürütürken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

İzmir’de yasa boğuldu

Şehit düşen Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın için İzmir genelinde büyük bir üzüntü yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu akşam yapılması planlanan 9 Eylül Resepsiyonunun da saldırı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Yetkililer, saldırının tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve saldırganın arkasındaki olası bağlantıların ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.