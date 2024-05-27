Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde yapılan bale gösterisinden sonra, 3 yıllık eğitimlerini tamamlayan 24 kursiyer öğrenci sertifikalarını aldı. Bale öğrencileri yaptıkları gösterilerle izleyenleri büyülerken, İzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçısı Hülya Şeren Nüfusçu yönetimindeki gösteride öğrenciler birbirinden güzel eserleri sergiledi.

"Asla unutmayacağız"

İzleyenlerden büyük alkış alan gösteride öğrenciler, eğitimciler, aileler bir yıl boyunca özveri ile yaptıkları çalışmaların mutluğunu yaşadı. Çocuklara fırsat verildiği zaman neleri başarabileceklerinin sergilendiği gösteride tüm katılımcılar hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşadıklarını dile getirirken, öğrenci velisi Abdulgaffur Güneş, "Çocuklarımız küçük yaştan itibaren saygı, sevgi eğitiminin yanında sorumluluk bilinci kazanıyorlar. Bu güzel gösteriyi hayatımız boyunca ne çocuklarımız ne de biz asla unutamayacağız. Emeği geçen herkese bize bu unutulmaz günü yaşattıkları, çocuklarımızı birer sanat sahibi yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

25. hizmet yılı mutluluğu

İzmir Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi 25. hizmet yılının mutluluğunu yaşadığı günde, Bale Sanatçısı Hülya Şeren Nüfusçu yönetimindeki gösterilerde Çocuk Balesi mezunları Balerin Oben Yıldırım ve Balet Batuhan Öztekin yaptıkları gösterilerle birlikte, "Fındık kıran", "Karlar", "Gelincikler" gibi eserleri sergileyen çocuk balesi öğrencileri izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Sertifikalarını aldılar

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından açılan 3 yıllık kursu tamamlayan 24 çocuk balesi kursiyer öğrencisi kurs sürelerini tamamlayarak, sertifikalarına kavuştu. Bale Sanatçısı Hülya Şeren Nüfusçu’nun elinden sertifikalarını alan öğrenciler mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşarken, kendilerine bir meslek ve sanat kazanmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.