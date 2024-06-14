İzmir'de Karabağlar ve Konak ilçelerinde balkonlardan tırmanarak hırsızlık yapan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.T.C., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde 7 ayrı evden hırsızlık yapan balkon hırsızının kimliğini belirledi. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve saha çalışmaları sonucu, hırsızlık şüphelisinin 58 yaşındaki N.T.C. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Konak ilçesindeki Şehitler Korusu'nda saklandığı çalılıkların arasında polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. N.T.C.'nin ev ve iş yerlerine balkondan tırmanarak gerçekleştirdiği hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin balkonlara tırmanarak içeri girdiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, N.T.C.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.T.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.