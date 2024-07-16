İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan özel banka şube müdürü Hatice Ö, ifadesinde müşterilerini dolandırdığını açıkladı. Hatice Ö, evindeki yazıcıyı kullanarak boş hesap cüzdanlarını doldurduğunu ve bu şekilde müşterilerini yanılttığını itiraf etti.

Müşterilerini kandırmak için sahte belgeler kullandı

Hatice Ö'nün ifadesine göre, müşterilerinin birikimlerini kendi ihtiyaçları için kullandığını kabul etti. Özellikle son dönemde faizlere yönelen müşterilerin ödemelerini yapamadığını öne süren Hatice Ö, bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek sahte belgeler düzenlediğini belirtti. Bu belgelerle müşterilerini yatırımlarının gerçekleştirildiğine inandırdı.

Döviz ve altın dalgalanmaları mağdurları etkiledi

İfadesinde, ailesinin ticari işlerinde yaşadığı başarısızlıkların kendisini etkilediğini dile getiren Hatice Ö, aldığı borçları kapatmaya çalıştığını ancak döviz ve altın kurundaki dalgalanmaların planlarını altüst ettiğini söyledi. Bu durumun müşterilerinin parasının erimesine yol açtığını ve dolayısıyla ödeme sıkıntısı yaşadığını iddia etti.

Mağdurlar ve soruşturma süreci

Operasyon kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, bir döviz bürosu sahibiyle birlikte Hatice Ö'nün "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi. Hatice Ö'nün, müşterilerden topladığı yaklaşık 300 milyon lira tutarında parayı döviz bürosuna aktardığı iddia ediliyor.

Soruşturma devam ediyor

Şu anda tutuklu olan Hatice Ö'nün işlemleri ve dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Mağdurların şikayetleri doğrultusunda detaylı bir inceleme yapılıyor ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.