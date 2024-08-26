İzmir'de Barbaros Oyuk Festivali’nden Renkli Anlar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Batı Urla Köyleri Derneği’nin (BUKÖYDER) katkılarıyla 23-24-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Barbaros Oyuk Festivali, bu yıl 7’nci kez gerçekleştirildi. Renkli etkinliklerle dolu olan festival, yoğun bir katılım gördü ve Urla’nın en dikkat çekici organizasyonlarından biri olarak öne çıktı. Festivalin ana teması, tarımsal üretimdeki azalmaya vurgu yaparak yerel halkı yeniden üretime teşvik etmekti.

Oyuklar köye indi

Barbaros Köyü’nde her yıl düzenlenen festival, köy halkının geleneksel korkuluk figürleri olan “oyuk”ları merkeze alıyor. Festivalin hareket noktası, ekilmeyen tarlalarda işsiz kalan korkulukların köy merkezine inmeleriyle başlayan hikayeye dayanıyor. Bu hikayede, köylülerin tarımdan uzaklaştığını gören oyuklar, onları yeniden üretime yönlendirmek için bir festival başlatıyor. Barbarosluların tarlada güneşten korunmak için kullandıkları geleneksel kadın başlığı “Boru”, bu yılki festivalin teması olarak seçildi.

Renkli etkinlikler ve lezzetli standlar

Festival boyunca çeşitli atölyeler, imza günleri, oyuk yarışması ve dört mevsim keçe sergisi gibi etkinlikler düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarda köy halkı, lezzetli yiyeceklerden kooperatif gıda ürünlerine, el işçiliğiyle yapılmış takılardan oyuk temalı sanat eserlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergiledi. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için zengin bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunuldu.

Tarımsal kalkınmaya destek

Barbaros Oyuk Festivali, sadece bir eğlence etkinliği olmanın ötesinde, tarımsal üretimdeki azalmaya dikkat çekmeyi ve yerel halkı üretime teşvik etmeyi amaçlıyor. Festival boyunca düzenlenen etkinlikler, köyün tarımsal değerlerini ve üretim potansiyelini yeniden canlandırmayı hedefledi. Festival, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.

Festivalin kapanışında yapılan açıklamalarda, bu tür etkinliklerin kırsal kalkınmada ne kadar etkili olduğu ve geleneksel değerlerin korunmasının önemi vurgulandı. Barbaros Oyuk Festivali, her yıl artan ilgiyle Urla’nın vazgeçilmez etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor.