Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasına günler kala, İzmir’de üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yeniden gündeme geldi. Kentteki 6 devlet üniversitesinde öğrenim gören 163 bin 728 öğrenciden yalnızca 12 bin 864’ü devlet yurtlarında kalabiliyor. Bu da öğrencilerin yüzde 92’sinin barınma ihtiyacını kendi imkanlarıyla çözmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

150 bin öğrencinin yurt umudu yok

İzmir’de toplam 22 KYK yurdu bulunuyor. Ancak bu yurtların toplam kapasitesi mevcut öğrenci sayısına kıyasla oldukça düşük. Resmi verilere göre 11 kız yurdunda 9 bin 27, 9 erkek yurdunda 3 bin 398, karma 2 yurtta ise 439 olmak üzere toplam 12 bin 864 yatak kapasitesi mevcut. Buna göre, yaklaşık 150 bin 864 öğrenci devlet yurtlarından faydalanamıyor.

Kapasitenin yalnızca yüzde 8’lik bir kesime hitap etmesi, barınma krizinin boyutunu gözler önüne seriyor. Üstelik 5 bin 283 doktora öğrencisinin KYK yurtlarından yararlanamaması nedeniyle başvurabilecek öğrenci sayısı 158 bin 445’e çıkıyor.

Kadın öğrenciler erkeklere göre daha şanslı

Kent genelinde kız öğrencilerin yalnızca yüzde 11’i, erkek öğrencilerin ise yüzde 4’ü devlet yurtlarında kalabiliyor. Bu tabloya göre yaklaşık her 9 kız öğrenciden biri yurtta kalabilirken, erkek öğrencilerde bu oran 24’te 1’e kadar düşüyor.

Yeni kayıtlarla kriz daha da büyüyecek

Ege Üniversitesi’nde 53 bin 755, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 63 bin 402, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde 19 bin 202, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde 12 bin 313, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde 8 bin 34, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde ise 7 bin 22 öğrenci öğrenim görüyor. Bu tabloya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin de eklenmesiyle, zaten yetersiz olan kapasitenin çok daha sorunlu hale gelmesi bekleniyor.

Özel yurt ve kiralık evler cep yakıyor

Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrenciler, özel yurtlara veya kiralık evlere yönelmek zorunda kalıyor. Ancak artan enflasyon ve kira fiyatları bu seçenekleri de ekonomik açıdan neredeyse imkânsız hale getiriyor. İzmir’de özellikle üniversite bölgelerinde kiraların fahiş seviyelere ulaşması hem öğrencileri hem de aileleri çıkmaza sokuyor.

Öğrenciler ve aileler endişeli

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK başvurularında rekor düzeyde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Ancak mevcut tablo, İzmir’de binlerce öğrencinin yine açıkta kalacağını gösteriyor. Öğrenciler ve aileler, “barınma sorunu çözülmeden eğitim hakkının eksik kaldığını” savunuyor.