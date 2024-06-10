İZMİR (AA) - Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) görev yapan uçuş test mühendisi Çağlar Özüölmez, başarılı lise öğrencilerine deneyimlerini anlattı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İzmir Kız Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan 25 yaşındaki Özüölmez, memleketi İzmir'de bu sunumu yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

KAAN ve GÖKBEY projelerinin önemine değinen Özüölmez, mühendis adayı gençlere ilham kaynağı olmak ve onların zihinlerini aydınlatmak için geldiklerini anlattı.

TUSAŞ'ın kurumsal marka uzmanı Özlem Külahcı, kurum olarak Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğini inşa eden projeleri yaptıklarını belirterek, lise öğrencileriyle bu projeleri konuşmanın heyecan verici olduğunu söyledi.



Yaklaşık 1 saat süren programda Özüölmez ve Külahçı, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.