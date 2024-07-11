İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, ilçe belediye başkanlarının eşleriyle kente dair sorunları konuşmak ve çözüm üretmek amacıyla buluştu. İlk toplantıda, sokak hayvanları konusu gündeme alındı ve önemli kararlar alındı.

Sokak hayvanları konusu kritik

Toplantıda konuşan Öznur Tugay, bu tür buluşmaların kent için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Tugay, "Başkan eşi olmanın getirdiği sorumluluklar büyük. Bu buluşmalar sayesinde güç birliği yaparak kentin sorunlarına çözüm bulabiliriz" dedi.

Öznur Tugay, kent genelinde birçok konunun ele alınacağı toplantıların ilkinin sokak hayvanları üzerine olduğunu belirtti. Tugay, "Sokak hayvanları konusu çok kritik ve İzmir bu konuda oldukça duyarlı. İlk faaliyetimizi bu konuda başlatmak istedik. Gelecek toplantılarda kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı mahalleler gibi konuları ele alacağız" dedi.

İzmir'in sokak hayvanları için yol haritası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Eylem Planı'nın yakın zamanda açıklanacağını duyurdu. Okyay, "İzmir ilklerin kentidir ve burada sokak hayvanlarına yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu konuyu tüm ilçelere yayacağız ve İzmir Eylem Planı ile birlikte halkla ilişkiler çalışmalarında sizinle iş birliği yapmak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir'in sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Veteriner Hekim Gökhan Özdemir, Büyükşehir Belediyesi’nin sahiplendirme, bakım evi, yerinde kısırlaştırma ve mama üretimi gibi faaliyetlerini anlattı. Özdemir, Başkan Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek, bu çalışmaların Türkiye’de ilk kez İzmir’de gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplantıya yoğun katılım

Nefes Restoran’da düzenlenen buluşmaya, Balçova’dan Ayşenur Yiğit, Bayraklı’dan Gökçe Önal, Bergama’dan Evrim Çelik ve diğer ilçe başkanlarının eşleri katıldı. Toplantının bir bölümüne Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de konuk oldu.