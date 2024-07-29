İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro ve tramvay hatlarındaki Baykuş Seferleri'nde yeni düzenlemeler yaptı. Yolcu yoğunluğunun az olması nedeniyle bazı hatlar iptal edildi.

Metro ve tramvay hatlarında değişiklik

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), metro ve tramvay hatlarındaki Baykuş Seferleri'nde yeni düzenlemeler yapılmasına karar verdi. İzmir Metro ve Konak Tramvay hatlarındaki Baykuş Seferleri, yolcu yoğunluğunun çok az olması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekliliği nedeniyle iptal edildi. Karşıyaka Tramvayı’nda cuma ve cumartesi geceleri 01.20’de yapılan Baykuş Seferleri ise otobüs ve gemi seferleriyle entegre şekilde devam ediyor.

ESHOT ve İZDENİZ'de baykuş seferleri devam ediyor

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün yılın her günü kesintisiz sürdürdüğü Baykuş Seferleri devam ediyor. Konak Bahribaba Aktarma Merkezi’nden; Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere’ye karşılıklı olarak iki saatte bir otobüs seferleri yapılmakta. Sefer saat bilgilerine ESHOT Mobil uygulamasından ve eshot.gov.tr’den ulaşılabilir.

İZDENİZ'de ise Baykuş Seferleri, cuma ve cumartesi geceleri Karşıyaka ve Alsancak iskelelerinden kalkıyor. Sefer saat bilgileri, izdeniz.com.tr adresinden görülebilir.