İzmir'de Hem deniz kenarında hem de kırsal alanlarda ailece keyifli zaman geçirebileceğiniz birçok piknik yeri bulunmaktadır.

İşte, İzmir'de günübirlik ailecek gidilebilecek yakın piknik yerleri:

Ödemiş Bozdağlar: Ödemiş ilçesine bağlı olan Bozdağlar, muhteşem doğası ve temiz havasıyla piknik yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Burada bulunan Gölcük Tabiat Parkı ve Yılankale, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunar.

Şirince: İzmir'in tarihi ve şirin köylerinden biri olan Şirince, eşsiz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakır. Burada doğanın içinde yürüyüş yapabilir, köy kahvesinde oturup keyifli bir sohbetin tadını çıkarabilirsiniz.

Urla Karantina Adası: İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası, deniz kenarında huzurlu bir piknik deneyimi sunar. Burada çocuklarınızla deniz keyfi yapabilir, piknik alanlarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Balçova Kent Ormanı: İzmir'in merkezi konumlarından biri olan Balçova, şehir içinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Burada bulunan Kent Ormanı, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla ailecek keyifli bir gün geçirmenize olanak tanır.

Seferihisar Akarca Plajı: Seferihisar ilçesinde yer alan Akarca Plajı, hem deniz keyfi yapabileceğiniz hem de piknik yapabileceğiniz bir noktadır. Temiz denizi ve yeşillikler arasında kurduğunuz piknik sofrasında ailenizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İzmir'de doğanın kucağında ailecek keyifli bir piknik yapmak isteyenler için yukarıda sıraladığımız yerler, doğal güzellikleriyle ve huzurlu ortamlarıyla göz dolduruyor.