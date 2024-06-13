İzmir'de Araç Kiralama Sektörü, Kurban Bayramı'nın yaz mevsimine denk gelmesiyle birlikte yoğun bir talep artışı yaşıyor. Araç Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, bayram tatili süresince bölgedeki araç kiralama talebinin büyük ölçüde karşılandığını belirtti.

Talep ve hizmet durumu

İzmir'de bayram süresince araç kiralama talebinde %50'ye varan bir artış yaşandı. Bu talebin büyük kısmı yurt içinden ve yurt dışından gelen tatilciler tarafından oluşturuldu. Özellikle turizm bölgelerine yapılan seyahatler için araç kiralama ihtiyacı oldukça yüksek. Yoğun talebi karşılayabilmek için İzmir'e çevre illerden ek araç tedariki sağlandı. Bu sayede talep artışıyla başa çıkmak amaçlandı.

İzmir'de kiralık araç fiyatları hakkında da bilgi veren Demir, "Ekonomik sınıf araçlar günlük olarak bin 300 TL ile bin 500 TL arasında kiralanıyor. Orta segment araçlarda fiyatlar günlük 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Üst segment araçlar da 3 bin TL'den başlıyor, 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. İzmir'de bayramda 5 binin üzerinde araç kiralanmasını öngörüyoruz. Vatandaşlar bayram için 7-10 gün arasında araç kiralıyor. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ise en az 4 hafta ile 6 hafta arasında kiralama yapıyor. Bu müşterilerimiz bayramda ekonomik sınıf geniş aile araçlarını tercih ediyor" açıklamalarında bulundu.

Kapora konusunda uyarı

Bayram döneminde İzmir'de 5000'den fazla aracın kiralanması öngören Demir, internet üzerinden araç kiralama yaparken dolandırılma riskine karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "Özellikle yurt dışından araç kiralamak isteyen gurbetçi müşterilerimiz internet üzerinden araç kiralamak istediklerinde kurumsal firmaları tercih etmeli ve araç kiralama firmasını iyice araştırmalı. Çünkü dolandırıcılar kurumsal firmaların sitesini kopyalayıp, insanları dolandırabiliyor. Bizler müşterilerimizden, kesinlikle kapora atmamalarını istiyoruz. Rezervasyon yapmak istediklerinde firmayı iyice araştırsınlar. Federasyon olarak her yerde logomuz, tüm illerde de temsilciklerimiz var. Logomuzun olduğu firmaları tercih edebilirler" diye konuştu.