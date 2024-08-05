İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktamay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu beş kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere, sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini hatırlattı.

Olayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bu sorumluluklarının ve kusurlarının olduğunu savunan Sarıçiçek, olayda kusur ve ihmaller olduğu gerekçesiyle savcılığa adı geçen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz'in ölümünde ihmali ve kusuru bulunan tüm suçluların olası kastla adam öldürme suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Olay ve soruşturma

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, itiraz üzerine bir kişi tahliye edilmişti.

Olayda iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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