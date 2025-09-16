İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında ilginç bir olay yaşandı. Karateke Mahallesi’nde meraya çöp döken bir kişi kimlik kontrolüne takıldı.
Yapılan incelemede, şüphelinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. (44) olduğu belirlendi.
Cüzdandan sahte polis kimliği çıktı
Kimlik kontrolü sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu.
Bunun üzerine Hüseyin Levent T. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
