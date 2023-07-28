FATİH ÖZKILINÇ-DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 1-2-3 ve 9 nolu şubelerinde örgütlü bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman ve İzenerji işçileri, geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine yarım gün iş bırakarak belediye başkanlık makamının bulunduğu Egemenlik binası önünde kitlesel basın açıklamasında bulundu.

İşçiler adına basın açıklaması metnini okuyan Genel-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, "Disk Genel İş Sendikaları olarak İzelman, İzenerji şirketleri içinde örgütlü olduğumuz 18 bin üyemizin Toplu İş Sözleşmesinde doğan farklarımızı son ödeme tarihinde alamadığımız için bugün buradayız. Ülkede yönetilememezlikten kaynaklı ağır şartlar altında, enflasyon altında eziliyoruz. TÜİK‘in açıkladığı sahte enflasyonlarla değil gerçek yaşam koşullarında ayakta durmaya çalışıyoruz, ücretlerimizi TL bazında alan bizler toplu İş sözleşmemizin başladığı ve bittiği 4 aylık dönem ve TİS geriye dönük farkları için beklediğimiz 3 aylık süreyi de hesaplarsak 7 ay sonra alacaklarımızı alacağız. Toplu iş sözleşmesinde yazan bu yasal sürelerin arasında gecen zaman diliminde alacaklarımız Türkiye şartlarında erimedi aslında kayboldu. Ocak ayında dolar kuru 18 TL iken şu an itibari ile 26 TL dir. Yaklaşık yüzde 50 enflasyonun altında tüm alacaklarımız ezilmiştir. Bu şartlar altında işçiler olarak zamanında alacaklarımızı alarak, zamanında borçlarımızı ödemek istiyoruz" dedi.



HAKLARINI İSTEDİLER

"Ülkede yaşam mücadelesi veren bizler zaten ay sonunu zor getiriyoruz" diyerek açıklamlarını sürdüren Saral, "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre doğumdan ölüme soğuk, sıcak demeden büyük bir özveriyle belediyenin gülen yüzü ve hizmet edenleriyiz. İşte bu yüzden hizmeti üreten biz emekçiler isek ödemeler noktasında ve öncelik alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır. Biz emekçiler olarak Toplu iş sözleşmemizde yazan sürenin yanı TİS farkları son ödeme tarihine kadar sabırla bekledik. Ve gün geldi, iş de o günün sabahında hep birlikte üretimimden gelen gücümüzü kullanarak buradayız, alacaklarımızı istiyoruz. Fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz. Teşekkürlerle, alkışlarla bu kapıda imzaladığımız toplu iş sözleşmemizden sonra üyelerimizle birlikte 18 .000 emekçi adına alkışlarla zılgıtlarla hakkımız olanı geriye dönük alacaklarımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

