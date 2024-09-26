Brent Petrol fiyatlarının dalgalanması, akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. 26 Eylül 2024 itibariyle motorin ve benzin fiyatlarına dair yeni bir zam beklentisi bulunuyor. Araç sahiplerinin merak ettiği zam ya da indirim beklentilerine ve güncel fiyatlara dair detaylar haberimizde.

26 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Yakıt Türü İstanbul (Avrupa) İstanbul (Anadolu) Ankara İzmir Benzin (Litre) 42,74 TL 42,63 TL 43,07 TL 43,52 TL Motorin (Litre) 41,74 TL 41,66 TL 42,15 TL 42,66 TL LPG (Litre) 25,18 TL 24,64 TL 25,16 TL 24,94 TL

Motorin zammı kapıda

Son dönemde benzine gelen 1 lira 20 kuruşluk zammın ardından, motorine 90 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bu zammın 27 Eylül Cuma günü saat 00:00’dan itibaren geçerli olacağı düşünülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, global petrol fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklanıyor.

Brent petrol fiyatları ve akaryakıt fiyatlarına etkisi

Brent Petrol, Eylül ayının başında 77 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Ancak ay içerisinde en düşük 69 doları, en yüksek 77,52 doları gördü. Bugün itibariyle Brent Petrol fiyatı 71,51 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bu dalgalanmalar, hem global petrol piyasalarındaki arz-talep dengesiyle hem de ekonomik gelişmelerle ilişkilendiriliyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler ve beklentiler

Akaryakıt fiyatlarındaki zam veya indirim beklentileri, global petrol fiyatlarına, döviz kurlarına ve ülkelerin iç piyasalarındaki vergi düzenlemelerine bağlı olarak şekilleniyor. Son dönemde yaşanan Brent Petrol’deki düşüş, motorin ve benzinde yeni fiyat değişimlerini gündeme getirebilir. Araç sahiplerinin, bu dalgalanmaları yakından takip etmesi önemli.