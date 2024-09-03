İzmir'de akaryakıt fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Son güncellemelerle birlikte benzin ve motorin fiyatları neredeyse aynı seviyelere ulaştı. Bu durum, araç sahiplerini ve nakliye sektörünü endişelendiriyor.

Benzin fiyatı: 44.05 TL ile kritik seviyede

İzmir’de benzin litre fiyatı 44.05 TL’ye yükseldi. Bu fiyat artışı, özellikle kişisel araç kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Benzin fiyatlarının bu denli yükselmesi, günlük yaşamda önemli bir maliyet kalemi haline gelmiş durumda.

Motorin fiyatı benzini geçti: 44.09 TL

Motorin fiyatları da İzmir’de önemli bir artış gösterdi. 44.09 TL’ye ulaşan motorin fiyatı, benzin fiyatını geride bırakarak dikkat çekiyor. Dizel araç sahipleri için bu fiyat artışı, işletme maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

LPG fiyatları: Alternatif yakıt seçeneği 23.49 TL

LPG, akaryakıt türleri arasında fiyatı en düşük olan seçenek olarak öne çıkıyor. İzmir’de LPG litre fiyatı 23.49 TL olarak belirlendi. LPG, benzin ve motorine göre daha ekonomik bir seçenek olsa da, bu alanda da fiyat artışları gözlemleniyor. LPG’yi tercih eden araç sahipleri için de maliyetlerin arttığı bir dönem yaşanıyor.