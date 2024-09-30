Brent petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzine gelen 1,20 TL zam sonrası, motorin ve LPG fiyatlarında da değişiklikler yaşandı. Akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık gösterirken, 30 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar açıklandı.

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,57 TL

Motorin litre fiyatı: 43,63 TL

LPG litre fiyatı: 25,04 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,75 TL

Motorin litre fiyatı: 42,65 TL

LPG litre fiyatı: 25,13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,65 TL

Motorin litre fiyatı: 42,58 TL

LPG litre fiyatı: 24,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,12 TL

Motorin litre fiyatı: 43,11 TL

LPG litre fiyatı: 25,14 TL

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kuru dikkate alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan fiyatlar, dağıtım firmalarının rekabeti ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şehirden şehre farklılık gösterebiliyor.

Seçimlerden bu yana akaryakıtta büyük zam

14 Mayıs seçimlerinden önce benzin litre fiyatı 19,76 TL, motorin litre fiyatı ise 18,58 TL idi. Seçimlerden bugüne kadar geçen süreçte benzine yaklaşık 23 TL, motorine ise 25 TL zam geldi. Bu durum, döviz kurundaki yükselişin yanı sıra artan vergi oranlarından da kaynaklanıyor.