İzmir'de “Beş Yedi Beş” Sergisi Açıldı!

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) Fotoğraf ve Haiku Proje Grubu tarafından hazırlanan “Beş-Yedi-Beş” sergisi, şiir ile görsel sanatları bir araya getiren özel bir projeyi İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanatın evrensel dili

Japon edebiyatının kısa ve anlam yüklü şiir formu haiku ile siyah beyaz fotoğraf sanatını birleştiren “Beş-Yedi-Beş” projesi, İzmir Yakın Kitabevi’nde sanatseverlerle buluştu. İstanbul, Tokyo, Mardin ve Japon Kültür Evi gibi önemli duraklarda büyük ilgi gören sergi, İzmir’in kültürel çeşitliliği ve sanata olan bağlılığıyla bu kez Ege’nin kalbinde sanatseverlere kapılarını açtı.

Sanatın iki disiplininin özgün buluşması

Proje, Tolga Büyükada’nın danışmanlığında, haikular ve fotoğrafların yaratıcı bir uyum içinde buluşmasıyla ortaya çıktı. Katılımcı sanatçılar, ya bir haikudan esinlenerek fotoğraflar çekti ya da çekilen fotoğraflara uygun haikular kaleme aldı. Sonuçta, görsel ve edebi sanatın büyülü bir uyumla birleştiği, izleyiciyi derin bir keşfe davet eden bu eşsiz koleksiyon doğdu.

İzmir ve Yakın Kitabevi’nin büyüleyici uyumu

Haikuların sadeliği ile fotoğrafların güçlü anlatımı, İzmir’in tarihi ve modernliğin iç içe geçtiği zengin dokusuyla buluştu. Sergi, İzmir’in kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip Yakın Kitabevi’nde ziyaretçilere sunuluyor. Bu mekân, serginin şiirsel anlatımı ve görselliğini mükemmel bir şekilde tamamlayarak sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Açılış ve ziyaret detayları

Sergi Açılışı: 4 Ocak 2025 Cumartesi – Saat: 16:00

Yer: Yakın Kitabevi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1464. Sokak 6/A, Alsancak – İzmir

Sergi Süresi: 4 Ocak – 31 Ocak 2025

Her fotoğraf karesinde siyah beyazın zarif kontrastını, her haiku dizesinde insan ve doğanın sessiz çığlığını hissedeceğiniz bu sergiyi kaçırmayın.