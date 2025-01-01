İzmir’in Karabağlar ilçesi Bahar Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.L. ile A.Y. arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddet olayına dönüştü.

E.L. ağır yaralandı

Kavga sırasında E.L., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli A.Y.’yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.