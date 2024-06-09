Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İzmir Otogarı'nda yoğunluk arttı. Otobüs biletleri şimdiden tükenirken, günde binlerce araç seyahate çıkıyor. Firmalar, talepleri karşılamak için ek seferler düzenliyor.

İlave seferler gerçekleşecek

Firma yetkilileri, %100 doluluk oranına ulaştıklarını ve ilave seferler planladıklarını belirtiyor. Uzun mesafelere ek seferler açılırken, kısa mesafelere de günübirlik seferler organize ediliyor. Araç konusunda sıkıntı olmadığı vurgulanırken, otogardan da bilet bulunabileceği hatırlatılıyor.

Özel araç yoğunluğu

Firma yetkilileri, özellikle okulların kapanmasına az bir süre kala ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla talebin arttığını belirtiyor. İptaller nedeniyle boşluklar oluştuğunda ise otogara gelen vatandaşların da şanslarını denemeleri öneriliyor.

Bayram yoğunluğundan dolayı bilet bulmanın zor olduğunu ifade eden yolcular, özel araçlarla seyahat etme kararı alıyor. İnternetten bilet bulmanın kolay olduğu belirtilirken, fiyatların yüksekliği dikkat çekiyor.