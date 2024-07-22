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Çiftin yedi aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

İ.Z. ifadesinde imam nikahlı eşi Sidar Şimşek (20) ile aralarında bir süredir geçimsizlik nedeniyle sorun bulunduğunu, çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini anlattı.

Ekipler şüphelinin olay yerine attığı bıçağı da buldu.

İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bina önünde bulanan yaralı kadın için sağlık ekipleri çağrıldı.

İzmir'de mücavir ruhsat sahipleri fırsata dikkat! Maden sahası ihale edilecek

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Şüpheli İ.Z'nin (24) birlikte yaşadığı Sidar Şimşek 'i bıçakla yaraladığını anlatması üzerine polis, olay yerine gitti.

Polis, olay yerine giderken sokak üzerinde kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Refik Şevket İnce Mahallesi 1930/1 Sokak'tan yapılan kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitti.

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