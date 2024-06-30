İzmir'de bir günde toplam 18 yangın çıkarken bunlardan 11'i kontrol altına alındı. Gün boyu 8 orman, 8 kırsal ve 2 makilik alanda çıkan yangınlara, 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangınlar

Menderes Şaşal’da ormanlık, Urla Kuşçular ile Menemen Koyundere’de otluk, Tire Bülbüldere’de makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Menemen-Manisa yolu üzeri, Çiğli Harmandalı, Bayraklı çevre yolu tünel çıkışı ve Bornova Işıkkent’teki otluk ve makilik alanlarda çıkan yangınlarda da soğutma çalışmaları sürüyor. Çeşme Germiyan ve Reisdere mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Devam eden müdahale çalışmaları

Menderes Çamönü Köyü’nde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Bazı noktalarda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapılıyor ve güvenlik gerekçesiyle bazı evler tahliye edildi. Selçuk ilçesi ile Aydın’ın Kuşadası ilçesi sınırındaki Arvalya mevkiinde yerleşim yerlerinden uzak ormanlık alanda çıkan yangına 4 uçak ve 5 helikopter ile havadan, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale ediliyor.

Akşam saatlerinde yeni yangınlar

Akşam saatlerinde Bornova Çamiçi Köyü’nde makilik alanda ve Ödemiş Birgi’de otluk ve makilik alanda çıkan yangınlara da müdahaleler sürüyor. Ekipler, yoğun bir çalışma ile yangınları kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.