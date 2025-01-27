İzmir il genelinde, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimleri neticesinde, toplamda 28 bin 480 trafik idari para cezası uygulandı. Trafik birimlerinin düzenlediği denetimler, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla büyük önem taşıyor.

İhlallerin dağılımı nasıl?

Koruma başlığı kullanmamak: Bin 689

Bin 689 Emniyet Kemeri takmamak: 4 bin 342

4 bin 342 Alkollü araç kullanmak: 576

576 Kırmızı ışık ihlali: Bin 505

Bin 505 Hız ihlali: 6783

6783 Cep telefonu kullanmak: 12 bin 039

12 bin 039 Diğer ihlaller: 28 bin 480

Haftalık en fazla ihlal, cep telefonu kullanmak ile gerçekleşti. Ayrıca, hız ihlalleri ve emniyet kemeri takmamak da dikkat çeken diğer ihlaller arasında yer aldı.

Trafik birimleri, bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerini artırarak, sürücülerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali ve hız ihlalleri gibi ciddi suçlara yönelik denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.