İEÜ Medical Point Hastanesi, robotik cerrahi teknolojisiyle bir ilke imza atarak aynı anda iki farklı kanser ameliyatı gerçekleştirdi. Tuncay Andiç, genel cerrahi ekibi tarafından kolon kanseri, üroloji ekibi tarafından ise böbrek kanseri ameliyatı oldu. Sağlığına kavuşan Andiç, "Bir haftada kendime geldim. Sağlığım çok iyi" dedi.

Çifte ameliyatla gelen sağlık

Tuncay Andiç, İEÜ Medical Point Hastanesi’ne başvurduğunda kolon kanseri teşhisi aldı. Tetkikler sırasında sol böbreğinde de tümör bulundu. Aynı anda iki ameliyat yapılması kararı alındı ve robotik cerrahi teknolojisi kullanılarak ameliyat gerçekleştirildi. Andiç, hastanede bu şekilde ameliyat edilen ilk hasta oldu.

Daha küçük kesiler, Daha az kan kaybı

Genel cerrahi ekibinden Tayfun Yoldaş, "Hastamız bağırsağın son kısmında kanama şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde rektum ve böbrekte tümör saptandı. Kemoterapi sürecinin ardından ameliyatı gerçekleştirdik. Robotik cerrahinin avantajları sayesinde ameliyatı daha hassas ve hızlı bir şekilde tamamladık" dedi.

Üroloji ekibinin başarısı

Üroloji bölümünden Prof. Dr. Gökhan Koç, "Hastamızın sol böbreğindeki tümörü robotik cerrahi ile çıkardık. Küçük deliklerden yapılan bu ameliyat, eski yöntemlere göre çok daha az invazivdir. Ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi kısaldı" diye konuştu.

Hasta Tuncay Andiç'in deneyimi

Tuncay Andiç, "Medical Point Hastanesi’nde Tayfun Hoca ve Gökhan Hoca tarafından robotik cerrahiyle ameliyat edildim. Robota da teşekkür ederim. Aynı anda iki ameliyatı birden olmak kolay değil. Bir haftada kendime geldim. Sağlığım çok iyi. Yeni bir yaşam tarzına ayak uyduracağız. Her şeyin daha iyi olacağına eminim" diye aktardı.