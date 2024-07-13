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Ekipler yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Rasim Över olduğunu belirledi.

İhbar üzerin olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam 3 katlı binanın girişinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde yapımı devam inşaat ın girişinde bir erkek ölü bulundu.

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