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Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

Yaralı lardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı.

Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi.

Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğün e gelen Metin S. (18) müziğin kapatılmasını istedi.