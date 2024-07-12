İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kişiyi başından ağır yaralayan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede iki gün önce meydana gelen olayda 50 yaşındaki H.B'nin başından ağır yaralanması araştıran polis, olayı S.T'nin (30) gerçekleştirdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.T, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

S.T. ile H.B. arasında küfürleşme yaşandığı, olayın da bundan sonra gerçekleştiği belirlendi.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şüpheli S.T'nin motosikletle H.B'nin yanına geldiği ve tartışmanın ardından kafasına vurduğu, daha sonra da olay yerinden kaçtığı yer aldı.