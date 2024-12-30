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İzmir 31 Aralık elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var?

İzmir 31 Aralık elektrik kesintisi | Hangi ilçelerde kesinti var?

Öğrencileri taşıyan 35 S 87206 plakalı servis midibüsü, 26 Aralık'ta Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarpmış, kazada 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi hayatını kaybetmiş, yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Ne olmuştu?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Aralık'ta bir öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, servis midibüsünün park hâlindeki tankere çarpması sonucu bir öğrenci nin yaşamını yitirdiği kaza sonrası okulun müdürü açığa alındı.

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