İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu akıllı bisiklet kiralama sistemi, şehirde keyifli ve sağlıklı bir yolculuk deneyimi yaşamanızı sağlıyor. İşte BİSİM hakkında bilmeniz gerekenler:

BİSİM nedir ve nasıl çalışır?

BİSİM, İzmir'in çeşitli noktalarında bulunan istasyonlardan kolayca bisiklet kiralamanızı sağlayan bir sistemdir. BİSİM Kart veya İzmirim Kart ile istediğiniz bir istasyondan bisiklet alıp, yolculuğunuz bittiğinde başka bir istasyona bırakabilirsiniz.

BİSİM istasyonları nerede bulunur?

BİSİM'in İzmir genelinde 60'tan fazla istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar, Kordon, Alsancak Garı, Konak Meydanı, Bostanlı İskele gibi merkezi noktaların yanı sıra Karşıyaka, Bornova, Buca, Güzelyalı gibi semtlerde de hizmet vermektedir. İstasyonların tam listesine ve konumlarına BİSİM'in resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

BİSİM ücretleri ne kadar?

BİSİM'in ücretlendirmesi, kullanım süresine göre değişiklik gösterir. 2024 yılı itibarıyla güncel ücretler şöyledir:

İlk 30 Dakika: Ücretsiz

Ücretsiz 30-60 Dakika: 15 TL

15 TL Her Ek 30 Dakika: 7.5 TL

Daha uzun süreli kullanımlar için abonelik seçenekleri de mevcuttur. Abonelik ücretleri ve avantajları hakkında detaylı bilgiyi BİSİM'in resmi kanallarından edinebilirsiniz.

BİSİM kart nasıl alınır?

BİSİM Kart almak için iki seçeneğiniz vardır:

Online Başvuru:

BİSİM'in web sitesi üzerinden online başvuru yapabilir, kart ücretini ve ilk kullanım bakiyesini online olarak ödeyebilirsiniz. Kartınız belirttiğiniz adrese kargo ile gönderilecektir.

BİSİM Ofisleri:

BİSİM'in belirli noktalarda bulunan ofislerine giderek başvuru yapabilir ve kartınızı anında teslim alabilirsiniz.

BİSİM ile ilgili önemli bilgiler

Bisikletleri kullanım süresi boyunca kilitlemeyi unutmayın.

Bisikletlere zarar vermemeye özen gösterin.

Arızalı veya hasarlı bisikletleri BİSİM yetkililerine bildirin.

BİSİM'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden istasyonlardaki bisiklet sayısını ve müsaitlik durumunu kontrol edebilirsiniz.