İzmir’in saklı cennetlerinden biri olan Gölcük Yaylası, adeta doğanın fırçasından çıkmış bir tabloyu andırıyor. Bozdağlar’ın kalbinde yer alan Gölcük Yaylası, eşsiz manzarası ve doğanın bin bir rengini barındıran huzur dolu atmosferiyle, adeta ünlü ressam Bob Ross’un resimlerinden fırlamış gibi gözler önüne seriliyor. Gölcük Gölü’nün derinliklerinden yansıyan gökyüzü, çevresindeki yeşil örtüyle bir araya gelip hayranlık uyandıran bir doğal güzellik oluşturuyor. Bu büyüleyici yayla, sadece görsel zenginliğiyle değil, aynı zamanda kendine has iklimiyle de ruhu dinlendiren bir kaçış noktası sunuyor. Her mevsim başka bir renk, başka bir hikaye barındıran gölcük Yaylası, doğaseverlerin ve huzur arayanların buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Gölcük Yaylası hakkında

Bozdağlar Platosu üzerinde bulunan kuzey güney yönlü oluk şekilli çukurluklardan en büyüğü Gölcük Yaylası’dır. Bozdağlar üzerindeki diğer çukurluklar gibi Gölcük oluğuda halk arasında yayla olarak anılmaktadır. Yayla adını güneyinde yer alan 0,84 kilometrelik alana yayılan Gölcük Gölü’nden almaktadır. Denizden yüksekliği ortalama 1100 metre olan yaylada göl, 1050 metre yüksekliğe sahip olup yaylanın en çukur bölümünü oluşturmaktadır. Gölün ortalama derinliği 3-4 metre, en derin bölümü ise 10 metredir.

Gölcük Gölü oluşumu

Gölcük bir alüvyon set gölüdür. Gölcük’ün bulunduğu oluk tektonikle belirginleşmiş ancak göl bir alüvyon seti ile ortaya çıkmış olup doğa için genç (7000 yıllık) bir oluşumdur. Bu bilimsel verilerin dışında, halk arasında bir krater gölü ya da tektonik göl olduğuna inananlar bulunmaktadır. Göl içindeki çamur katmanlarından yapılan analizlerde Ege Denizi’nde, Santurini Adası’nda, günümüzden 3500 yıl önce meydana gelen volkanik patlamaya ait çok ince kül partikülleri bulunması gölü doğa tarihi açısından çekici hale getirmiştir. Celal Bayar Üniversitesi ekibi göl ve çevresinde Küçük Menderes Havzası Coğrafi Veri Projesi kapsamında ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Gölcük Yaylası iklimi

Gölcük Yaylası’nda Akdeniz ikliminin etkisi altında olan yaylanın çevresindeki ovalara göre yaz ve kış sıcaklık değerleri düşüktür. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 19 derece, ocak ayı ortalaması 3 derece ve yıllık sıcaklık ortalaması 8 derece olarak gerçekleşmektedir. Yıllık yağış miktarı 1000 mm. civarında ve kar yağışlı gün ortalaması 15’tir. Gölcük Yaylası Ödemiş’e 18, İzmir'e 130 kilometre mesafededir. Göl kenarına kurulu olan Gölcük Mahallesi yaz aylarında yaylada bulunup kış aylarında ovaya taşınan belki de Türkiye’deki tek yerleşim birimi olarak bilinmektedir.