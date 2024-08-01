Öncelikle, mevsim geçişlerinin etkisiyle iklim değişiklikleri, böceklerin üreme ve hayatta kalma koşullarını iyileştiriyor. Sıcak hava ve artan nem, özellikle yaz aylarında haşerelerin hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Bunun yanı sıra, kentte yapılan inşaat çalışmaları ve yeşil alanların azalması, böceklerin doğal yaşam alanlarını daraltarak evlere yönelmesine neden oluyor. İnsanların evlerinde bıraktığı yiyecek kırıntıları, açık pencereler ve kapılar da haşerelerin içeri girmesi için cazip fırsatlar sunuyor.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar, böcek sorunuyla başa çıkmak için evlerin düzenli olarak temizlenmesi, yiyeceklerin kapalı tutulması ve profesyonel haşere kontrol hizmetlerinin alınmasını öneriyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin de haşere kontrolü için gerekli önlemleri alması ve kamuoyunu bilinçlendirmesi büyük önem taşıyor. İzmir’de böceklerin artışı, yalnızca bireysel bir sorun değil; bu, toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı ve etkili çözümler üretilmelidir.