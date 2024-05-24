Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak doğu kesimlerinde bulutluluk daha belirgin olacak ve özellikle Balıkesir'in doğusu sabah saatlerinde sağanak yağışlarla karşılaşabilir.

Hava sıcaklığında ise bir artış bekleniyor. Mevcut sıcaklık değerlerine göre 2 ila 4 derece arasında bir artış yaşanması öngörülüyor. Bu durum özellikle güneşli saatlerde hissedilir bir sıcaklık artışı olarak karşımıza çıkabilir.

Rüzgar ise genel olarak kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Ancak bölgenin doğusunda zaman zaman kuvvetlice (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.